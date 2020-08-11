Потребительский спрос в Москве растет опережающими темпами

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11 августа 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Заммэра Москвы в Правительстве Москвы Владимир Ефимов, фото соцсети

Динамика восстановления потребительского спроса в Москве в июле превысила ожидания столичных властей. Об этом в интервью «Интерфакс» заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Весной мы прогнозировали, что по обороту розничной торговли и услуг на докризисный или хотя бы на прошлогодний уровень мы выйдем к концу августа. А по факту, уже к концу июня – началу июля оборот не просто восстановился, а вышел на траекторию роста. Все последние недели оборот по реализации товаров и услуг по данным контрольно-кассовой техники превышает не только показатели прошлого года, но и докризисного первого квартала текущего года», – рассказал Ефимов.

По его словам, в июле был поставлен абсолютный рекорд – почти 30 миллиардов рублей ежедневной выручки, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года. Так, на прошлой неделе среднесуточная выручка составляла 29 миллиардов рублей, что выше уже на 9% относительно аналогичной недели 2019 года и почти на 16% выше «докризисной» последней недели марта.

«Восстановление оборота розницы говорит об устойчивом покупательском спросе и, на самом деле, о частичном замещении туристического спроса на спрос внутренний. В конце июля – начале августа в сезон отпусков москвичи обычно уезжали за границу или в другие регионы, и их спрос на московском рынке замещали туристы, которые, как правило, тратят немало. Сейчас же произошло внутреннее замещение, что для экономики, безусловно, хорошо», – отметил заместитель мэра Москвы.