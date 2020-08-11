Крик души: Я устала понимать Минздрав

Аргументы Недели → Общество 13+

11 августа 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Малышка Арина, фото соцсети

Сегодня я прочитала пост в социальных сетях своей латвийской коллеги Алены Цветковой. Просто крик души! Крик матери против «издевательств» латвийского Минздрава. И не потому, что она «яжемать», а потому, что МАМА! Та, которая ради своего ребенка пройдет «огонь, воду, медные трубы». Та, которая не оставит своего дитенка даже тогда, когда остальные могут отвернуться.

«Я рожала дочь Арину двое суток. А потом поехала оформлять у врача тяжелые роды, и вдруг увидела, что в выписке из роддома: длительность родов – 4 часа. Что интересно я делала в родильном зале все остальное время? Подбадривала рожениц, видимо. «Вы должны понимать, что-то пошло не так, и они перестраховались». Так говорили мне некоторые врачи, когда я спрашивала: «Почему все это с нами произошло?» Опускали глаза, разводили руками.

В «интенсивке» роддома врач предложил Аринин диагноз и очень уверенно сообщил, что проживет она с ним максимум 5 лет. У меня отнялись ноги. Диагноз сняли в детской больнице через пару дней! «Вы же понимаете – все ошибаются!» Ок! Ошибся человек, что ж непонятного…

Чтобы добиться реабилитации (своей очереди), мне приходилось прилагать столько усилий, сколько во время войн на взятие городов солдаты тратят. «Вы же должны понимать…» Да, я уже привыкла понимать!

Чтобы перевести Арину в специализированный детсад, после прохождения комиссии по инвалидности, мне пришлось через пару месяцев пройти новую комиссию – для детсада. А потом через месяц еще раз – в прошлый раз забыли добавить, что ей нужен спецпедагог. «Понимаете, так бывает».

Арина с мамой и братьями, фото соцсети

Дочь записана на прием к неврологу в детскую больницу. С весны. Нет, не на прием – в очередь ожидания записи на прием. Такая система у нас в Латвии.

Сегодня звонок из детской больницы:

-На прием в этом году вы не попадете, предлагаем дистанционную консультацию.

-У невролога? А как он дистанционно рефлексы проверит, состояние мышц?

-По Зуму!

-Послушайте, у ребенка серьезный диагноз, инвалидность! Какая дистанционная консультация?

-Лучше, чем ничего!

-Нет, не лучше, это и есть ничего!

-Но этот врач очень востребован.

-Так и у нас проблема не в том, что пятка чешется! Вы как-то по диагнозам распределяете детей? Или по алфавиту вычеркиваете?

-Ну, вы же понимаете…Ковид, два месяца не было приемов, детей всех принять невозможно, вот мы и предлагаем дистанционную консультацию. Вы же ДОЛЖНЫ понимать!

Уважаемый латвийский Минздрав! А вам не кажется, что я очень долго «понимала»? Вы приняли решение отменить на два месяца. Попробуйте понести за это ответственность! На борьбу с ковидом Латвии выделено много «ярдов» евроденег. Оплатите врачам ненормированный рабочий день. Привлеките тех, кто на пенсии или студентов последних курсов! За деньги! Их ведь выделили! Пропишите систему записи как-то иначе: первичная консультация – в районную поликлинику, подозрение на первичный диагноз – одна очередь, наблюдение динамики при подтвержденном сложном диагнозе – другая. Много есть вариантов! А вот понимать весь этот «треш» я отказываюсь! Хватит!»

Балтийского бюро «АН» обратилось за комментариями к вице-президенту Общества врачей Латвии Марису Плявиньшу:

«Да, ситуация с детским неврологами в Латвии сложная. Реально не хватает. Возможно, что врач, который предложил пройти дистанционную консультацию увидит проблему и запишет на прием… Думаю, что если у ребенка с детства инвалидность, то диагноз серьезный. Более того, Минздрав официально сообщил, что все плановые осмотры, которые были отложены в период коронавируса, будут проведены до сентября. Что я думаю по данному поводу? Маме Арины следует поговорить с руководством больницы, заведующей амбулаторного отделения… А если нет, то отстаивать право на лечение своей дочери в Минздраве».

Я очень уважительно отношусь к врачам: сама выросла в семье медиков. Мои дети будущие врачи. Я преклоняюсь перед врачами, но… Перед старым, мудрым поколением медиков, для которых Клятва Гиппократа – не пустой звук! Которые ночью вставали и ехали туда, где они нужны! Те, кто в страшных военных условиях спасал жизни! Которые гибли в период коронавируса, но не отходили от больного! Да, я преклоняюсь перед такими врачами!

Может стоит министру здравоохранения Латвии Илзе Винькеле поменьше рассуждать о легализации марихуаны в СМИ, а просто посмотреть в глаза этой малышке, которой только пять лет и сказать: «Не бойся! Все у тебя будет хорошо! Мы поможем. Ты – будущее страны!» Ведь так поступают настоящие врачи!