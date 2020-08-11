Исследователи рассказали, что обладатели карих глаз склонны к алкоголизму
11 августа 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Ученые из США пришли к выводу, что наибольший риск стать алкоголиком у обладателей карих глаз. Специалисты провели исследование и обнаружили, что у людей с карими глазами быстрее возникает интоксикация организма от горячительных напитков.
Из-за повышенного содержания меланина в радужке глаз, кареглазые поглощают свет быстрее и чаще оказываются в депрессивном состоянии. Кроме того, ученые выяснили, что люди с темными глазами имеютнизкий болевой порог.
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