Под Самарой женщина и трое детей заживо сгорели в дачном доме

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11 августа 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

Под Самарой пожар в дачном доме унес жизни женщины и троих детей. Мужчина госпитализирован в шоковом состоянии. Сообщение о возгорании экстренные службы получили 11 августа в первом часу ночи.

Загорелся дачный дом и соседние строения в садоводческом товариществе в Волжском районе Самарской области.Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, спасатели тушили огонь около четырех часов. Женщина 1983 года рождения и трое несовершеннолетних детей погибли на месте.