В женскую деревню в Кении мужчин пускают только для того, чтобы они помогли пасти скот или зачать ребенка

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11 августа 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Global Look Press

В Кении уже двадцать лет существует деревня Умоджа, в которой живут только женщины и дети. Причем, откуда там берутся последние – непонятно, ведь мужчинам вход воспрещен.

Исключение делают только для тех представителей сильного пола, кто за деньги может помочь пасти скот, что-то отремонтировать или построить. Видимо, некоторые кенийки иногда приглашают понравившихся мужчин на короткий срок в свое жилище. Сейчас в Умодже проживают несколько десятков женщин (изначально было всего 14) и более двух сотен детей.

Откуда взялось столь неприязненное отношение к сильному полу – не секрет. Насильственные браки со старейшинами, изнасилования, обязательная процедура обрезания у девочек. Не говоря уже о бесконечных избиениях. Женщины, основавшие необычную деревню, сбежали не просто так. Их родственники, конечно, пытались этому противостоять, но у них ничего не вышло. В 2000-х жительницам Умоджи удалось организовать кемпинг с культурным центром, куда с большим удовольствием приезжают туристы. Также женщины плетут на продажу бусы и другие украшения.

В Умодже есть своя школа, многие женщины даже изучают бухгалтерию и мечтают открыть собственный сельскохозяйственный бизнес. Население деревни ежегодно растет, что говорит, о том, что мир среди мужчин для африканских женщин по-прежнему остается жестоким.