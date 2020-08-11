Южноуральцам рассказали, чем грозит непогашенная судебная задолженность

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11 августа 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области рассказали о трудностях, с которыми могут столкнуться граждане, имеющие непогашенную задолженность.

Напомним, проверить сумму своей задолженности можно на сайте судебных приставов, для этого необходимо ввести в разделе «Банк данных исполнительных производств» свое полное имя и фамилию, либо наименование юридического лица. С помощью этого сервиса можно узнать задолженность тех лиц, услугами которых вы собираетесь воспользоваться. Так, если вы собираетесь купить автомобиль, если его владелец находится в списке должников, то лучше не совершать у него покупку. Также данные с сайта судебных приставов очень часто используют кредитные организации при решении вопроса о выдаче кредита.

С чем может столкнуться человек, не спешащий возвращать долг? Судебные приставы вправе применить принудительные меры, например, списать сумму долга с банковских счетов должника или изъять от 50 до 70% от ежемесячного дохода, если речь идет о долгах по алиментам. Также приставы имеют право ограничить должнику выезд за границу. Должник может временно лишиться права управления автомобилем, для этого достаточно иметь сумму задолженности в 10 тысяч рублей. При этом, конечно, существует перечень неприкосновенных средств, которые приставы не имеют права изымать.

При возникновении других вопросов, судебные приставы рекомендуют обращаться по номеру телефона горячей линии УФССП России по Челябинской области (351) 255-34-17 и записываться на личный прием. Сделать это можно с помощью сервиса «Запись на прием» на официальном сайте УФССП по Челябинской области. Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг. Не стоит забывать о мерах защиты — маске и перчатках.

По вопросам, требующим оперативного реагирования, можно обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.

Обращения к судебным приставом можно направить и через официальный сайт приставов.