Верховный суд разъяснил закон о предоставлении отпуска и компенсации в случае отказа от него

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11 августа 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд России раскрыл содержание некоторых положений закона о предоставлении служащим отпусков. Актуализация правовой информации произошла после того, как в суде столкнулись интересны ФСИН Адыгеи и работницы ведомства.



После увольнения бухгалтер потребовал от руководства компенсацию за неиспользованный отпуск, который она не брала в течение последних лет. Местные суды не смогли разрешить спор, в результате чего дело попало в высшую судебную инстанцию.



По итогам служебной проверки было определено, что бухгалтер в разные годы использовала отпуск и получала денежную выплату за санаторно-курортное лечение. За несколько лет работы сотрудницы предоставить документы о предоставлении отпуска не получилось, так как они были уничтожены.



В суде также отметили, что сотрудники ФСИН обязаны уходить в отпуск не реже одного раза в течение двух лет подряд. Верховный суд региона частично удовлетворил иск и постановил взыскать компенсацию за последние пять лет, так как тюремное ведомство не смогло предоставить график отпусков сотрудников.



В суде напомнили, что сотрудникам внутренних дел отпуск не может заменяться денежной компенсацией. Исключением может быть увольнение. Помимо этого отпуск должен предоставляться на основании плана, контроль за которым возложен на кадровую службу.



