Коронавирус 11 августа: президент Филиппин готов испытать российскую вакцину, Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии

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11 августа 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 11 августа в мире коронавирусом заражены 20 020 679 человек. За весь период пандемии скончались 734 803 инфицированных, более 12,2 миллиона человек выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в ситуации с распространением коронавируса в мире появились проблески надежды. «Я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», – обнадежил Гебреисус. При этом, позитивный исход ситуации возможен, несмотря на не радужные показатели заболеваемости и смертности. Так, по данным специалиста, на этой неделе число случаев заражений достигнет 20 миллионов, а умерших – 750 тысяч.

– Российские фармацевтические компании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины, разработанной в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Фармацевты отметили, что в испытаниях вакцины приняли участие менее ста человек, тогда как обычно препарат тестируют на нескольких тысячах добровольцев. «Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко – ослабленный иммунитет», – говорится в письме. В Росздравнадзоре назвали претензии фармкомпаний к российской вакцине основанными на незнании результатов исследований.

– В то же время президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время телеобращения к гражданам. По его словам, этим он хочет показать, что полностью доверяет научным данным России. По мнению Дутерте, препарат принесет пользу человечеству: «Чтобы показать российским властям, что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит».

– Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции для некоторых стран. Развитым странам, отметил он, удастся победить COVID-19 к концу 2021 года, в остальном мире с пандемией будет покончено к концу 2022 года. Однако миллиардер считает, что пандемия серьезно отбросила человечество назад. «Пройдут годы, прежде чем мы вернемся к тому месту, где были в начале 2020 года», – заявил основатель Microsoft.