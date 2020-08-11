Эксперты оценили качество жизни селян Челябинской области

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11 августа 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В журнале «Агроинвестор» опубликовали исследование по качеству жизни в сельских населенных пунктах в различных регионах России. Челябинская область оказалась в списке лучших.

Жизнь на селе эксперты оценивали по нескольким показателям: демографической ситуации, здоровье населения, уровень бедности и безработицы, ресурсность сельхозпредприятий. Как сообщает агентство «Полит74», по итогам исследования, Челябинская область получила 55,9 баллов и вошла в топ-20 лучших российских регионов. Курганская область заняла 46 место, Оренбургская — 11 место, Республика Башкортостан — 15 место. В число аутсайдеров попали Свердловская, Липецкая и Псковская области. Лучше всего селяне живут в Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области.