Оздоровление под угрозой: куда тянут «Кульдур»?

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11 августа 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Карантинные меры мало по малу отходят в сторону, люди выходят из режима изоляции и начинают дышать полной грудью, возвращаясь тем к благам цивилизации, без которых вынуждены были жить во время пика пандемии. Сейчас самое время вдохнуть чистый кульдурский воздух – благо, одноименный санаторий возобновил свою деятельность и вновь принимает желающих поправить здоровье и просто расслабиться после вынужденного «заточения» в городе. Но сам «Кульдур» при этом переживает не самые спокойные времена.

Генеральный директор АО «Санаторий «Кульдур» Сергей Гончаров рассказал, что во время распространения коронавирусной инфекции, когда санаторная деятельность была запрещена, в главном корпусе санатория развернулся медицинский обсервационный госпиталь. По словам руководителя санатория, сотрудники смогли накопить опыт работы в условиях пандемии. К тому же, правительство Еврейской автономной области включило санаторий в перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость и социальную стабильность на территории региона.

Казалось бы, можно надеяться на то, что санаторию за время вынужденного простоя будет оказана положенная финансовая помощь. Тем более, что еще в мае российские власти постановили предоставлять субсидии из федерального бюджета кредитным организациям, выдавшим в этом году займы бизнесу на возобновление деятельности и оплату труда сотрудников. «Кульдур» при соблюдении ряда условий мог бы даже и не возвращать кредит – все расходы учреждению компенсировала бы федеральная казна. Беспрецедентная поддержка оказалась бы как нельзя кстати, ведь на протяжении многих лет санаторий работает только за счет самоокупаемости, находясь в постоянном и пока безуспешном поиске инвесторов. Но и этот спасательный круг правительство ЕАО оттолкнуло и, выступив против сделки на получение кредита, оставило предприятие удерживаться на плаву, рассчитывая только на собственные силы. Не предоставила ему региональная власть и никаких мер поддержки.





- Хабаровское профобъединение как основной акционер готово к сотрудничеству с правительством Еврейской автономной области и совместному сохранению санатория «Кульдур». Мы заинтересованы в первую очередь, потому что это - социальный санаторий, путевки в «Кульдур» традиционно недорогие, что очень важно для незащищенных слоев населения, малоимущих граждан, старшего поколения. Очень важно сохранить деятельность учреждения, которое оказывает весь спектр лечебно-оздоровительных программ, - рассказала председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организации профсоюзов» (ХКООП) Галина Кононенко.

В настоящее время правительство ЕАО, которому была передана часть акций учреждения, настаивает на передаче профсоюзами всего контрольного пакета – 70%. Но опыт подсказывает, что в условиях экономической нестабильности управление санаторно-курортными учреждениями целесообразно вести совместными усилиями собственников. Тогда будет гарантия, что санаторий не сменит свой главный вид деятельности и сохранит статус лечебно-оздоровительного учреждения, а тандем «профсоюзы плюс власть» станет залогом дальнейшего развития здравницы, имеющей хорошие перспективы на будущее. Сможет ли власть увидеть в профсоюзах своего надежного партнера и стать крепкой опорой системообразующему предприятию в одном из своих муниципальных образований?



- Мы предлагаем приступить к конструктивному диалогу – разработать план действий по развитию санатория и в целом курорта. Цель одна: чтобы «Кульдур» не прекратил своё существование именно как санаторий, и чтобы десятки людей не остались без работы. Напомним, что инвесторов с честными и серьезными намерениями за многие годы так и не нашлось, потому нужно беречь то, что имеется и прикладывать усилия к развитию санатория, - подчеркивает Галина Кононенко.

Профобъединение вполне обоснованно считает, что разговор о формировании единого пакета акций можно вести лишь тогда, когда речь пойдет о существенном расширении деятельности предприятия или о реальных инвестиционных проектах, когда имеются готовые к их осуществлению инвесторы. Пока же таковых нет, а санаторий вынужден «крутиться» самостоятельно.



В течение последних лет он немало вложил средств в обновление основного фонда. Ежегодно учреждение тратит в среднем 3-5 млн рублей на ремонтные работы зданий и сооружений. Медицинская база, полностью обеспеченная необходимыми препаратами и оборудованием, регулярно обновляется. В прошлом году санаторий также приобрел барокамеру для проведения гипербарической оксигенации, гидромассажную ванну и фитопаробочки, дистиллятор для лаборатории и оборудование для стоматологического кабинета, в учреждении работают кабинеты внутреннего лазерного облучения крови, ЛОР-врача, уролога. Сергей Гончаров отмечал, что коллективом санатория приветствуются любые меры поддержки, которые готовы оказать санаторию акционеры, сотрудники здравницы ратуют за сохранение и преумножение имущества собственника, создание развитой инфраструктуры.

Отметим, что санаторий каждый год платит сполна налоги, перечисляя свыше 20 млн рублей в областную казну. При этом, только лишь частные санатории в регионе имеют преференции в виде упрощенного налогообложения. В то время как «Кульдур», доступный тем гражданам, которые едва ли могут себе позволить услуги частных здравниц, вынужден был самостоятельно справляться с кризисом в период пандемии, когда обнажились острые и застарелые проблемы. В их числе, например, ситуация с общежитиями, которые еще с 2018 года так и не были приняты в распоряжение поселковой администрации – они остаются «висеть» на балансе санатория и требуют постоянных трат на содержание. Дело не двигается с мертвой точки, несмотря на имеющееся решение суда. С благими намерениями и былыми заявлениями о поддержке санатория это никак не согласуется.

Союз «ХКООП» обратился к председателю Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилу Шмакову с просьбой взять под личный контроль ситуацию вокруг АО «Санаторий «Кульдур».

«В попытке передела собственности страдают люди! Михаил Викторович, профобъединение обеспокоено сложившейся ситуацией с санаторием «Кульдур» и просит содействия в предотвращении попыток властей ЕАО отнять профсоюзную собственность», - говорится в обращении Профобъединения.