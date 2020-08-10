У здания посольства Белоруссии в Москве люди собираются на акцию протеста

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10 августа 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото из соцсетей

У здания посольства Белоруссии в Москве в понедельник, 10 августа, вечером люди собираются на акцию протеста. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента России. Победил действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее ЦИК республики опубликовала предварительные данные о результатах голосования на выборах президента, согласно которым более 80% голосов набрал Лукашенко.

Вчера в Москве желающим проголосовать гражданам Белоруссии пришлось простоять в очереди, чтобы отдать свой голос, до пяти часов.

В Белоруссии по окончании голосования акции начались в 33 населённых пунктах страны. Сегодня в Минске милиция оцепила площадь и скверы у стелы «Минск — город-герой», где вчера прошла акция оппозиции. Патрули ОМОНа призывают разойтись прохожих, собравшихся в районе стелы. Прохожим объясняют, что находиться в этом районе небезопасно. Задержаны «два или три человека, вызвавших у подозрение» у силовиков.