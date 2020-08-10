Депутат Мосгордумы Титов: В Москве испытают интеллектуальные выключатели для электросетей

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10 августа 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Член комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Андрей Титов сообщил, что в российской столице создано и запускается в тестовые испытания интеллектуальный выключатель с интегрированным электронно-оптическим трансформатором.

«Новое устройство позволит с максимальной точностью определять место повреждения линий электропередачи и отключать систему в случаях аварийных ситуаций», - сказал он и отметил, что высокоточные измерения будут применяться как для коммерческого учёта, так и для защиты энергосистемы, отслеживания потерь и «мёртвых зон», - сказал Андрей Титов.

Депутат также рассказал, что модуль разработала компания «Профотек», которая является резидентом «Технополиса «Москва». Технология будет опробована на объекте Федеральной сетевой компании, на базе которой работают десятки предприятий различного профиля.

Андрей Титов подчеркнул, что в Москве созданы особые условия для создания инноваций в ключевых отраслях. Власти столицы оказывают инновационным производствам финансовую поддержку, а также создают широкое поле возможностей для технического творчества.

«Нынешние меры поддержки можно смело назвать второй научно-технической революцией. В колледжах и вузах повышенный конкурс на получение профессий технического профиля. Инженер - снова звучит гордо», - сказал он.