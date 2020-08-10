В иркутской школе построили туалеты, которыми никто не может воспользоваться. Уже два года

В иркутской школе уже два года стоят унитазы, которыми никто не может воспользоваться. Ученикам приходится ходить в туалет на улицу.
Одна из жительниц села Манзурка (село в Качугском районе Иркутской области) рассказала изданию «Подъём», что туалет без перегородок и пространства для ног сделали по программе улучшения деревенских школ: «Туалет в таком виде стоит два года, и никаких объяснений. Это деревня, тут туалеты были на улице, ими и пользуются до сих пор. То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век».
Из-за неправильной конструкции ученики и педагоги продолжают пользоваться уличными кабинками, несмотря на наличие тёплого туалета в помещении школы.
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