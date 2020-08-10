Елена Самышина: Более 11 тыс москвичей записались на бесплатное обследование на онкозаболевания

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10 августа 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 11 тыс. москвичей записались на бесплатное скрининговое обследование на онкологические заболевания. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала депутат МГД, главный врач городской клинической поликлиники №3 ДЗМ Елена Самышина.

«Москва показывает отличные результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями: в 2019 году наш город перешел на новые рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных видов злокачественных опухолей – это меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки, легкого. В нынешнем году в программу планируется включить препараты для лечения рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухоли головы и шеи», – рассказала Елена Самышина.

Она отметила, что в Москве планируется открыть три новых центра лучевой терапии, четыре онкодиспансера, а также ряд профильных отделений в крупнейших городских больницах.

По ее словам, современные технологии позволяют обнаружить рак на ранних стадиях, благодаря скринингу. «Быстрое и бесплатное обследование жители столицы могут пройти в течение августа в одной из 66 московских клиник», – подчеркнула депутат.

Елена Самышина заявила, что на сегодняшний день современная медицина должна быть не только доступной для москвичей, но ещё и удобной. Обследования уже сейчас можно пройти без очередей, по предварительной записи.

«В этом смысле Москва существенно обгоняет западные страны. В августе 2020 года мы выбрали скрининг на наиболее распространённые виды раковых опухолей. Так, например, женщины от 18 до 39 лет смогут пройти УЗИ молочных желез, а от 40 лет и старше – маммографию. Также москвичкам старше 18 лет предложат сдать мазок на онкоцитологию для выявления заболеваний шейки матки. Мужчинам в возрасте от 45 лет предлагается анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). А всем пациентам старше 40 лет рекомендуется анализ кала на скрытую кровь, для выявления риска рака прямой и толстой кишки», – рассказала Елена Самышина.

Напомним, для участия в программе бесплатного обследования необходим московский полис ОМС. Пациенты смогут выбрать удобную им поликлинику на сайте столичного департамента здравоохранения и записаться на приём. Результаты обследований будут указаны в электронной медицинской карте пациента на портале MOS.RU либо в приложении «ЕМИАС.ИНФО».