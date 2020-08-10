У России в два раза больше танков, чем у Америки. Это имеет значение?

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10 августа 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

Российские военные увеличивают свой арсенал танков, вооружения и бронетехники в 2020 году в явной попытке добавить к своему растущему парку 27 000 единиц бронетехники, включая 1200 танков. Имеет ли это значение?

В сообщении российского информационного агентства ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Алексея Криворучко говорится, что в первой половине 2020 года военные его страны получили до 160 танков. Танки, согласно докладу, включают в себя много отремонтированных и модернизированных Т-72бс и Т-80С.

В соответствии с данными портала Globalfirepower.com, 12-тысячный парк танков России в два раза превосходит американские 6000 танков, что ставит интересный вопрос о перспективах длительной наземной войны. Насколько важно иметь тысячи танков в затяжной наземной войне? Будут ли они уничтожены в ходе многолетнего наземного конфликта?

Интересно, что глобальная разбивка огневой мощи приводит к тому, что у США больше бронетехники по сравнению с Россией. США эксплуатируют 39 000 единиц бронетехники по сравнению с 27 000 единиц в России. Тем не менее, преимущество России в 6000 с лишним танков нельзя упускать из виду.

Однако любая современная война будет также сильно зависеть от авиации, а у США более чем в два раза больше боевых самолетов, чем у России, и почти в пять раз больше вертолетов. Господство в воздухе может в конечном счете решить, какие наземные силы преобладают на Земле, поскольку российские танки будут уязвимы для уничтожения с воздуха, если США получат превосходство в воздухе.

Возможно, главным преимуществом танков является причина, по которой исследование Корпорации РЭНД несколько лет назад утверждало, что вторгшиеся российские сухопутные войска могут быстро захватить Прибалтику, если США не направят в этот регион крупные подкрепления.

Есть еще несколько факторов, которые следует учитывать, например, современное технологическое состояние и сложность российских танков. Сколько Т-72 было модернизировано таким образом, чтобы они могли хоть в чем-то сравниться с «Абрамсом»? В конце концов, несмотря на то, что многие детали, связанные с технической модернизацией Т-72бс, могут быть недоступны, маловероятно, что они соперничают с новыми американскими танками.

Более поздние варианты «Абрамса» имеют передовые инфракрасные датчики дальнего обзора, новые тепловые прицелы для обнаружения тепловой сигнатуры вражеских машин, новые материалы брони и многофункциональные боеприпасы, среди прочего. Все это ставит вопрос о том, может ли «Абрамс» превзойти российский танк Т-14 «Армата».

И наконец, насколько важны сами цифры? Если армия способна выставить значительные, боеспособные силы, действительно ли ей нужны 12 000 танков? Разве дальность, точность, живучесть и боевые характеристики танка не перевешивают сами цифры? Если бы у одного танка были датчики для обнаружения и уничтожения вражеских танков и бронетехники на безопасной дистанции, то один танк мог бы превзойти десятки вражеских машин.

Может быть, когда речь заходит о современной войне, технические возможности, включая дальность, точность, координацию воздушного и наземного взаимодействия и эффективность оружия, окажутся более решающими, чем цифры?