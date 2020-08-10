Бронницы: 11 мобильных телефонов похитил с места работы комплектовщик
10 августа 2020, 17:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Комплектовщик из Бронниц похитили с места работы 11 мобильных телефонов на общую сумму 870 тысяч рублей.Мужчина сдавал похищенное в ломбард. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
В ходе осмотра места жительства подозреваемого обнаружены и изъяты коробки от телефонов и закупочные акты из ломбарда.
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