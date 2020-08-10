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Аргументы Недели Общество 13+

Бронницы: 11 мобильных телефонов похитил с места работы комплектовщик

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Бронницы: 11 мобильных телефонов похитил с места работы комплектовщик
фото: pixabey

Комплектовщик из Бронниц похитили с места работы 11 мобильных телефонов на общую сумму 870 тысяч рублей.Мужчина сдавал похищенное в ломбард. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

В ходе осмотра места жительства подозреваемого обнаружены и изъяты коробки от телефонов и закупочные акты из ломбарда.

ЕСт

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