Бронницы: 11 мобильных телефонов похитил с места работы комплектовщик

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10 августа 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

Комплектовщик из Бронниц похитили с места работы 11 мобильных телефонов на общую сумму 870 тысяч рублей.Мужчина сдавал похищенное в ломбард. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».



В ходе осмотра места жительства подозреваемого обнаружены и изъяты коробки от телефонов и закупочные акты из ломбарда.