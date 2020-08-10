Депутат МГД Мельникова: Социальная гостиница адаптирует инвалидов к самостоятельной жизни

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10 августа 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов дает возможность начать полноценную самостоятельную жизнь. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Ольга Мельникова.

«Тренировочная квартира» в социальной гостинице - это эффективный способ погружения в самостоятельность под аккуратным присмотром специалистов», - сказала Ольга Мельникова.

Она напомнила, что Москва выделяет субсидию на проект социальной гостиницы учебного самостоятельного проживания для инвалидов. На площадке проекта будет организовано девять тренировочных квартир, где люди с нарушениями здоровья смогут получить необходимые для жизни навыки. Социальная гостиница примет инвалидов с нарушениями интеллектуального и психического развития от 14 до 45 лет. В рамках проекта курс реабилитации, рассчитанный на 19 дней, смогут пройти 216 инвалидов.

«Работа пройдет в условиях полного погружения: в тренировочную квартиру инвалид переезжает на 19 дней. Курс реабилитации охватывает все сферы жизни. В помещении есть кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые. «Курсанты» под контролем наставников будут сами делать покупки, готовить пищу. Есть возможность и ходить на работу: тут же оборудованы реабилитационные ремесленные мастерские. Есть возможность заниматься спортом: в холле гостиницы установлены тренажеры. Словом все элементы обычной жизни: дом, быт, работа, спорт, хобби», - сказала депутат.

Парламентарий подчеркнула, что большое внимание будет уделено психологическим тренингам.

«Для человека с ограниченными возможностями важно не только научиться решать бытовые вопросы, но и обрести уверенность в собственных силах, в способности справиться с трудностями в одиночку. Это непросто, ведь многие из них ни минуты не были одни: за ребенком-инвалидом ежеминутно следят родители, педагоги, в интернатах дети растут в коллективе. Курс реабилитации в тренировочной квартире дает возможность подготовиться к полноценной самостоятельной жизни, где есть место разным ситуациям», - отметила Ольга Мельникова.