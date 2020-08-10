На севере Москвы обнаружили краснокнижных чибисов

10 августа 2020, 17:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Сотрудники Мосприроды обнаружили пару чибисов на севере Москвы. Замруководителя Мосприроды Вера Струкова подчеркнула, что чибисы — редкая для Москвы птица, она занесена в Красную книгу города с природоохранным статусом — 1-я категория редкости.
Она величиной с голубя, на голове у нее хохолок из узких черных перьев. Сам чибис бело-черный с темно-зеленой спинкой.
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