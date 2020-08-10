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На севере Москвы обнаружили краснокнижных чибисов

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

На севере Москвы обнаружили краснокнижных чибисов
фото: pixabey

Сотрудники Мосприроды обнаружили пару чибисов на севере Москвы. Замруководителя Мосприроды Вера Струкова подчеркнула, что  чибисы — редкая для Москвы птица, она занесена в Красную книгу города с природоохранным статусом — 1-я категория редкости. 

Она величиной с голубя, на голове у нее хохолок из узких черных перьев. Сам чибис бело-черный с темно-зеленой спинкой. 

ЕСт

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