Эксперты опровергли версию о причастности России к мировой кибератаке

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10 августа 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

В конце июля Евросоюз принял решение ввести санкции в отношении России из-за кибератаки NotPetya. Журналисты украинского издания Liga.Net провели собственное расследование в котором попытались возложить вину за кибератаку на Россию. Однако представленные доказательства показывают обратное: запустить злополучный вирус России не было выгодно. Независимые эксперты вынуждены признать: обосновать мотивацию России и доказать её причастность к преступлению невозможно.

Компьютерный вирус-стиратель NotPetya впервые был обнаружен в июне 2017 года. Десятки миллиардов долларов – нанесенный экономический ущерб оказался колоссальным. Всего пострадали 65 государств, но главным образом – Украина, Россия, а также некоторые европейские компании.

Запад поспешил обвинить во всем российских хакеров, которые якобы действовали в интересах кремлевских спецслужб. Тем временем эксперты утверждают: никаких явных доказательств представлено не было. Поэтому пока любые предположения – лишь ничем не подкрепленные версии. Однако некоторые западные журналисты, вслед за украинскими, продолжают утверждать, что NotPetya – дело рук именно России. Причины две. Прежде всего, затянувшийся конфликт на Донбассе. Также подозрения вызвал тот факт, что атаки произошли накануне Дня Конституции Украины.

Вот только России это было абсолютно невыгодно. Напомним, как раз в тот период в самом разгаре были расследования о вероятном вмешательстве россиян в предвыборную кампанию США, наши хакеры находились под пристальным вниманием, поэтому вряд ли бы стали так рисковать. А главное – вирус-стиратель сильно навредил работе российских нефтегазовых компаний, госкорпораций, предприятий самого разного уровня. Неужели Кремль мог бы решиться на такие потери? Это полный абсурд.

Есть и еще один интересный момент, на который обращают внимание эксперты издания Liga.Net. Начало 2017 года – старт непростых переговоров с Данией о прокладке трубопровода «Северный поток-2» через ее территориальные воды. Россия крайне заинтересована в их успешном исходе. И тут NotPetya атакует датский морской грузоперевозчик Moller-Maesk, из-за чего тот несет огромные убытки. Странное совпадение. Не пытался ли кто-то дискредитировать Россию в столь важный момент и сделать все, чтобы Дания отказалась от сотрудничества?

Получается, что ни один довод в пользу причастности России к запуску NotPetya не выдерживает критики. Разговоров о политическом подтексте много, но реальных доказательств и фактов – ноль.

Между тем последствия атаки вируса-стирателя для Украины на деле оказались не такими уж катастрофическими, как писали в СМИ. Скорее наоборот. Местные и американские разработчики программного обеспечения только увеличили свою прибыль благодаря возросшему спросу. Да и США после инцидента инвестировали в украинскую кибербезопаность десятки миллионов долларов. Вирус явно поспособствовал улучшению отношений между двумя странами. Россия же не получила ровным счетом никакой выгоды.