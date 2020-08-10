Истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

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10 августа 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Су-27, фото: UAC, globallookpress.com

Истребитель Су-27 в понедельник, 10 августа, перехватил два самолета-разведчика - стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США - над Черным морем.

По данным Министерства обороны, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к госгранице цели, поэтому специалисты приняли решение поднять в воздух Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя опознал американские самолеты-разведчики. После того как они изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В министерстве подчеркнули, что полет российского борта проходил строго в соответствии с международными правилами. Американские самолеты-разведчики госграницу не нарушили.

С начала июля военные более десяти раз засекали иностранные самолеты недалеко от территории России, а накануне Су-27 перехватил американский ЕР-3Е "Ариес" над Черным морем.