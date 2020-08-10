Общественность раскритиковала предложение Минпросвещения об «учителях-наставниках»

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10 августа 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Министр просвещения Кравцов, фото: Russian Government, globallookpress.com

С нового учебного года в России в школах должно начаться внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист и учитель-наставник. Общественность, Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, многие учителя раскритиковала идею Министерства просвещения РФ.

Член Совета учительского профсоюза» Всеволод Луховицкий напомнил, что в советское время такая практика была, но сейчас при новой системе оплаты труда внедрить такие категории школьных преподавателей будет сложно. Он напомнил, что в годы СССР в каждой школе к молодому учителю прикрепляли педагогов со стажем, чтобы они передавали свой опыт, и это было полезно.

В настоящее время, как считает Луховицкий, для этого не существует никаких механизмов, а при новой системе оплаты труда каждый учитель в школе старается держать в секрете свои новшества, потому что он за них может лишнюю копеечку получить. «Новая система всех учителей сделала врагами друг другу, конкурентами за деньги», - сказал профсоюзный активист.

Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» отметил, что пока в России нет правовой основы для «учителей-наставников».Многие учителя опасаются, что при введении новой системы на педагогов ляжет дополнительная нагрузка, дополнительные планы-отчеты, каким образом они ведут работу для повышения качества образования в школе.