Рогозин предложил два варианта раскраски космических кораблей: гжелью и хохломой, изображением гербов городов Золотого кольца

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10 августа 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Дмитрий Рогозин, фото из соцсети

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил два варианта раскраски российских космических кораблей. По идее Рогозина, можно раскрашивать ракеты и корабля, не рекламируя при этом «Роскосмос».

Глава госкорпорации предложил народные промыслы — Гжель, Хохлому, Федоскино. «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», заявил Рогощин в интервью автору проекта на YouTube журналисту Юрию Костину на Байконуре.

Второй вариант, который предложил глава «Роскосмоса, изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца.

Он считает, что это поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил Рогозин.

Также Рогозин поделился мнением, есть ли жизнь на Марсе