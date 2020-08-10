Рогозин предложил два варианта раскраски космических кораблей: гжелью и хохломой, изображением гербов городов Золотого кольца
10 августа 2020, 16:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: youtube.com
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил два варианта раскраски российских космических кораблей. По идее Рогозина, можно раскрашивать ракеты и корабля, не рекламируя при этом «Роскосмос».
Глава госкорпорации предложил народные промыслы — Гжель, Хохлому, Федоскино. «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции», заявил Рогощин в интервью автору проекта на YouTube журналисту Юрию Костину на Байконуре.
Второй вариант, который предложил глава «Роскосмоса, изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца. Он считает, что это поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил Рогозин.
Также Рогозин поделился мнением, есть ли жизнь на Марсе
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