«Краснодар Водоканала» предоставляет услуги по отбору проб и исследованию качест

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10 августа 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Лаборатория Испытательного центра питьевой воды и сточных вод (ИЦПВиСВ) «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает для частных лиц и организаций дополнительные услуги по анализу воды из систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, дистиллированной, природной, питьевой и минеральной, в том числе, расфасованной в емкости. Кроме того, в лаборатории проводятся испытания состава почвы (грунта), ила, стоков и осадка сточных вод.

Качество воды централизованных систем питьевого водоснабжения, предназначенной для питья и бытовых целей, производства пищевых продуктов должно соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01. Вода, проходя по внутридомовой системе водоснабжения, может загрязняться различными микроорганизмами и химическими соединениями, поэтому предприятие рекомендует проводить анализ водопроводной воды на соответствие гигиеническим нормативам.

В Краснодарском крае испытательный центр «Краснодар Водоканала» является одной из крупнейших аккредитованных лабораторий, в штате которой трудятся высококвалифицированные специалисты. Испытания проводятся по органолептическим, микробиологическим, обобщенным, химическим, органическим и радиологическим показателям.

«В период летних каникул и отпусков, когда на улице жарко, очень важно владеть информацией о безопасности воды открытых водоемов – это реки, озера, котлованы и прочее, - говорит начальник ИЦПВиСВ «Краснодар Водоканал» Елена Кучеренко. - Вода в бассейнах и аквапарках также требует постоянного контроля качества, подбора дозы хлорирования, поддержания особой чистоты и режима хлорирования и должна соответствовать требованиям, установленным нормативам СанПиН 2.1.2.1188-03. Анализ воды поможет узнать соответствует ли санитарным нормативам вода в бассейне, который вы посещаете. Наш Центр располагает лабораторными площадями, оснащен современным высокоточным оборудованием,

как отечественного, так и импортного производства. Основной его деятельностью является контроль качества питьевой воды в городе Краснодаре и частично пригорода, контроль состава и свойств сточной воды предприятий города, сбрасываемой в городской канализационный коллектор и очищенной сточной воды, поступающей в реку Кубань.

ООО «Краснодар Водоканал» оказывает широкий спектр дополнительных услуг физическим и юридическим лицам. Их оплата может производиться как за наличный (касса и терминал), так и безналичный расчет. Цены на услуги испытательного центра являются одними из самых конкурентоспособных, а каждому клиенту предприятия уделяется время, необходимое для получения исчерпывающей информации.