В Крыму ищут медиков для работы госпитале, переоборудаванном в Симферополе для лечения пациентов с COVID-19

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10 августа 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

больница, лаботратория, фото: pixabay.com

В Крыму ищут медиков, как врачей, так и медсестер, для работы в больницах с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Республиканский оперштаб открывает еще один «ковидный» госпиталь на базе клинического родильного дома №2 (находится на территории ГКБ №7) в Симферополе.

По данным крымского Минздарва, в переоборудованный для лечения COVID-19 будут госпитализировать людей с бессимптомным течением коронавируса, с односторонней пневмонией, симптомами ОРВИ, а также подтвержденной компьютерной томографией.

В Крыму продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. А курортный сезон в самом разгаре. В июле полуостров посетили 1,432 млн туристов. Почти все отели и пансионаты заполнены. На август в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номерного фонда.

Врачей и персонал в срочном порядке набирают по объявлению. Новый госпиталь должен открыться сегодня, но его полноценная работа под вопросом из-за острого дефицита кадров. Минздрав Крыма дал объявление: «Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи любой специальности, а также медицинские сестры-анестезисты».

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что 8 августа в республике зарегистрировали 32 новых случая заражения коронавирусом. 7-го было 27 случаев, 6 — 24. 5 августа в республике зафиксировали антирекорд — 39 случаев. В июне новых зараженных было в два-три раза меньше.