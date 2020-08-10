Собянин: Каждый округ Москвы будет иметь всепогодный футбольный стадион

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10 августа 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Еще пять футбольных стадионов планируется построить в административных округах Москвы в течение 2020-2021 годов. Об этом мэр столицы Москвы Сергей Собянин заявил в ходе открытия нового спорткомплекса с футбольным полем в районе Северное Медведково.

«Мы решили в каждом округе построить по такому стадиону. Уже шесть построили, еще пять построим в течение этого года - следующего. И каждый округ практически будет иметь такой первоклассный профессиональный стадион. Стадионов много в Москве разных, но таких, чтобы круглый год заниматься, очень мало», - сказал Сергей Собянин.

Мэр добавил, что количество москвичей, которые занимаются футболом, достигло около 300 тыс. человек.

«Москва, наверное, самый обеспеченный город крупными стадионами: ЦСКА («ВЭБ Арена»), «Динамо» («ВТБ Арена»), «Лужники», «Локомотив» («РЖД Арена»). Надеюсь, что и «Торпедо» (стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова) когда-нибудь восстановится», - подчеркнул он.

Сергей Собянин отметил, что в свободное от тренировок время новый спорткомплекс в Северном Медведково смогут посещать все желающие.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, спорткомплекс находится по адресу: Студеный проезд, д. 1а, стр. 1-3. В его состав входят футбольное поле, легкоатлетическое ядро и административно-спортивный корпус. Все объекты полностью оборудованы для комфортного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением слуха, слабовидящих, с поражением опорно-двигательного аппарата.

В новом спорткомплексе будут заниматься воспитанники спортивных школ Москвы. Тренировки на новом стадионе будут проводиться круглый год. Кроме того, на нем будут проводить домашние игры первенства Москвы по футболу, для воспитанников ряда московских спортивных школ. С осени 2020 года спортивную подготовку здесь будут проходить около 200 человек.

В материалах также сообщается, что еще пять футбольных полей будет построено в следующих округах: ВАО, ЮЗАО, ЮВАО, и два в ЗелАО. Проекты предусматривают размещение полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, подогревом и трибунами; административно-бытовых комплексов площадью с раздевалками, спортивными залами. В Юго-Восточном округе футбольное поле будет с натуральным газоном.