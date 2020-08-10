Суд начал рассмотрение дела комсомольчанина, оставившего детей в Шереметьево

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10 августа 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина, оставившего двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево. Также он завладел деньгами своей знакомой.

Сегодня утверждено обвинительное заключение зампрокурора региона.

Согласно версии следствия с 24 по 25 января 2020 года обвиняемый похитил в своей знакомой 100 тысяч рублей. После этого он с детьми покинул Комсомольск, уехал в Хабаровск, а оттуда вылетел в Москву. Как только рейс прибыл в Шереметьево, дальневосточник оставил детей в аэропорту, а сам отправился в другой город искать работу.

Максимальный срок, который может получить обвиняемый – шесть лет.