Суд начал рассмотрение дела комсомольчанина, оставившего детей в Шереметьево
10 августа 2020, 15:20[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина, оставившего двух сыновей 5 и 8 лет в аэропорту Шереметьево. Также он завладел деньгами своей знакомой.
Сегодня утверждено обвинительное заключение зампрокурора региона.
Согласно версии следствия с 24 по 25 января 2020 года обвиняемый похитил в своей знакомой 100 тысяч рублей. После этого он с детьми покинул Комсомольск, уехал в Хабаровск, а оттуда вылетел в Москву. Как только рейс прибыл в Шереметьево, дальневосточник оставил детей в аэропорту, а сам отправился в другой город искать работу.
Максимальный срок, который может получить обвиняемый – шесть лет.
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