Еще один карантин: в регионах России принимают меры из-за случаев заражений бешенством

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10 августа 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Фото: соцсети

В начале прошлой недели на Чукотке объявили карантин из-за случая заражения лисы бешенством. Ранее по той же причине такие же меры ввели и в одном из районов Курской области. Эксперты утверждают, что неблагоприятная эпидемическая обстановка складывается из-за увеличения численности рыжих лисиц, являющихся переносчиками бешенства, которое может привести к смерти человека.

Зараженную бешенством лису умертвили недавно и в Саратовской области в поселке Тепловский. Как сообщил руководитель областного управления ветеринарии Алексей Частов, в связи с появлением зараженных лис в природных угодьях было разложено около 600 тыс. доз вакцины для того, чтобы потенциальные разносчики смогли приобрести иммунитет к болезни.

«В природе существуют очаги, где всегда присутствует бешенство, и в определенной ситуации, когда численность животных, не только лис, растет, между ними происходит частый контакт и одно больное животное может заразить большое количество себе подобных. Вспышка бешенства может длиться и год, и два - потом это угасает и всё возвращается на круги своя», - отмечает заслуженный эколог России Анатолий Кудактин.

Врач-рабиолог Ирина Антипина сообщает, что люди заражаются бешенством уже от своих домашних питомцев, это происходит при укусах, через слюну.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщают, что источником инфекции являются дикие животные, преимущественно семейства собачьих - волки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, шакалы, а также кровососущие и насекомоядные летучие мыши. В европейской части России - в основном лисица, в Сибири - лисица и корсак, на Дальнем Востоке - енотовидная собака. За шесть месяцев 2020 года было зафиксировано более 177 тыс. случаев укусов, «ослюнения», и «оцарапывания» животными (из них более 116 тыс. случаев относятся к собакам).

«При контакте или укусах необходимо как можно скорее обратиться в больницу для проведения специфической профилактики против бешенства - пострадавшему делается шесть уколов в течение трех месяцев», - отмечает Ирина Антипина.

Ветеринар Евгений Цыпленков напоминает, что для обеспечения собственной безопасности необходимо, в первую очередь, обезопасить своих домашних животных.

«К сожалению, в последнее время развелось очень много лис, енотов. Эта ситуация действительно тревожная, потому что сейчас каждую неделю даже в мэрию Москвы поступают обращения граждан о том, что они видели лис во дворах своих домов. Поэтому необходимо проводить двукратную вакцинацию своих домашних животных против бешенства с интервалом в 30 дней. Необходимо помнить и о том, что все животные, которые выезжают за город, обязательно должны быть привиты», - подчеркивает специалист.

Согласно данным мониторинга Минприроды, наиболее неблагоприятная ситуация по бешенству среди плотоядных складывается в Центральном федеральном округе на территории Московской, Смоленской, Тамбовской и Тверской областей.