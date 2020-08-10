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Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России
медработники в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране.

Михаил Мишустин 10 августа отметил, что в России по прежнему ведутся тестирование населения на коронавирусную инфекцию и постоянный мониторинг по выявлению зараженных, несмотря на постепенное улучшение ситуации с распространением заболевания на территории страны.

По словам премьера, принятые меры позволяют оперативно выявлять зараженных граждан и оказывать им своевременную медицинскую помощь.

ЕТ

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

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