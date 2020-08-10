Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России

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10 августа 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медработники в защитных костюмах, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране.

Михаил Мишустин 10 августа отметил, что в России по прежнему ведутся тестирование населения на коронавирусную инфекцию и постоянный мониторинг по выявлению зараженных, несмотря на постепенное улучшение ситуации с распространением заболевания на территории страны.

По словам премьера, принятые меры позволяют оперативно выявлять зараженных граждан и оказывать им своевременную медицинскую помощь.