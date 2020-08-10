Мишустин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России
10 августа 2020, 14:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник в рамках заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране.
Михаил Мишустин 10 августа отметил, что в России по прежнему ведутся тестирование населения на коронавирусную инфекцию и постоянный мониторинг по выявлению зараженных, несмотря на постепенное улучшение ситуации с распространением заболевания на территории страны.
По словам премьера, принятые меры позволяют оперативно выявлять зараженных граждан и оказывать им своевременную медицинскую помощь.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.