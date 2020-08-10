Хабаровскому краю выделили 565 млн руб. на ремонт дорог

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10 августа 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Из федеральной казны в бюджет Хабаровского края поступит 565 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Край успел полностью освоить предельные объемы финансирования.

На аппаратном совещании в правительстве региона обсуждали ход реализации нацпроекта. По словам и.о. главы Минтранса Максима Прохорова, работы полностью завершены на 45 объектах. На сегодняшний день объем укладки асфальтобетона составляет 57%. От сроков дорожники не отстают – работы движутся согласно условиям контракта.

— Хабаровский край — единственный регион-участник национального проекта на Дальнем Востоке, где в полном объеме освоены предельные объемы финансирования за январь — июль 2020 года. Поэтому федеральный центр выделил нам еще 565 миллионов рублей, на которые дополнительно приведут в порядок более 21 километра автодорог в Ванинском, Советско-Гаванском, а также районе им. Лазо, — отметил Прохоров.

По его словам, до конца текущего года запланирован ремонт 101 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью свыше 150 км. На эти цели уйдет порядка 3,2 млрд руб.