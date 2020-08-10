В Брянской области аквабайкер утонул в реке

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10 августа 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

фото: pixabey

В Брянской области тело 36-летнего мужчины спасатели вытащили из воды. Инцидент произошел в реке Десна в Трубчевском районе. Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области сообщает, что причину гибели мужчины устанавливают эксперты.

По имеющимся данным, погибший был известным бизнесменом и начинающим аквабайкером. По предварительной версии, мужчина выпал из лодки по пути на охоту. Друзья отмечают, что он не употреблял алкоголь и умел хорошо плавать.