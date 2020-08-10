Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Брянской области аквабайкер утонул в реке

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Брянской области аквабайкер утонул в реке
фото: pixabey

В Брянской области тело 36-летнего мужчины спасатели вытащили из воды. Инцидент произошел в реке Десна в Трубчевском районе. Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области сообщает, что причину гибели мужчины устанавливают эксперты.

По имеющимся данным, погибший был известным бизнесменом и начинающим аквабайкером. По предварительной версии, мужчина выпал из лодки по пути на охоту. Друзья отмечают, что он не употреблял алкоголь и умел хорошо плавать.

ЕСт

Общество

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Мишустин: медперсоналу, который борется с COVID-19, будут по-особому начислять стаж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью