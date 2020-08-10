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В Пензенской области произошло серьезное ДТП

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

В Пензенской области произошло серьезное ДТП
фото: pixabey

В Пензенской области столкнулись легковой автомобиль и большегрузная машина. После аварии легковой автомобиль загорелся. Все его пассажиры – двое взрослых и двое детей – погибли в огне.

ДТП произошло в Спасском районе на 474 километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал", сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

ЕСт

Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 10 августа, заявил, что медицинским работникам, которые занимаются борьбой с коронавирусом нового типа пенсионный стаж будут начислять особым образом.

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