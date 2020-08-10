Глава МИД Литвы: Президентские выборы в Беларуси не были честными
10 августа 2020, 13:00[ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказал свое мнение местным и зарубежным СМИ о событиях в Беларуси. Он заявил, что президентские выборы в стране не были честными.
«Сложно назвать выборы честными, демократическими и свободными. Приходится выражать сожаление по этому поводу. ЕС предупреждал, что насилие против мирных демонстрантов и журналистов недопустимо, и Беларусь должна искать способы общения с гражданским обществом. Увы, этого мы не увидели. В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Беларуси и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией. Очевидно, что гражданское общество уже готово к переменам, и не замечать это нельзя. Необходимо собрать больше информации. Свыше тысячи человек задержанных – впечатляющий показатель, и они должны быть отпущены незамедлительно. Если Беларусь вернется к теме политических заключенных, без сомнения вновь будут обсуждаться санкции».
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