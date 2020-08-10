В Челиндбанке стартовала акция для торгово-сервисных предприятий

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

На первые три месяца обслуживания отменяется фиксированная часть торговой уступки.

В рамках акции «Эквайринг. Легко и просто» торгово-сервисные предприятия, впервые заключающие договор торгового эквайринга с Челиндбанком, освобождаются от оплаты фиксированной части торговой уступки за первые три месяца с момента заключения договора.

Оставить онлайн-заявку на эквайринг можно по ссылке – специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.

Акция действует с 7 августа 2020 г.

Подробные условия акции на сайте Банка или по телефону Контакт-центра 8-800-5001-800.

Акционное предложение не суммируется с другими акциями Банка по эквайрингу. Торгово-сервисное предприятие может участвовать одновременно только в одной эквайринговой акции Банка.