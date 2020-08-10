Хабаровский край намерен отыграть 40 позиций в инвестиционном рейтинге

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10 августа 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После того, как был задержан экс-глава региона Сергей Фургал, вице-премьер – полпред Юрий Трутнев указал, что край привлекает мало инвестиций. Новая команда правительства Хабаровского края намерена изменить ситуацию.

Улучшить показатели планируется сразу на четыре десятка пунктов.

По словам главы представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольги Куриловой, главные проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены в Хабаровском крае – это подключение к теплоснабжению и другим коммуникациям.

- Есть также запрос на количество и качество проверок. Иногда подобные просто уничтожают бизнес, - указала Курилова.

При этом уже имеется несколько решений, которые помогут решить сложившиеся проблемы оперативно.

— Мы видим, что где были открыты МФЦ для бизнеса, ситуация с рейтингом значительно улучшилась. Это связано с тем, что уровень организационно-консультационных услуг вырос качественно. Поэтому подобное необходимо и в Хабаровском крае. Также совет по предпринимательству нужно реализовать по отраслевому принципу. Такой запрос от бизнеса есть. Могу сказать, что Приморский край долгое время был на последних местах в рейтинге, а сейчас благодаря этому приблизился к 30. У Хабаровского края есть шанс войти в двадцатку, — сообщила представитель АНО «АСИ».