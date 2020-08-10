Что думают о событиях в Беларуси латвийские политики

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10 августа 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Беларусь выбрала президента. Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила итоги президентских выборов: по официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не всем жителям страны по душе результаты данных выборов. Милиция, спецслужбы страны применили силу против недовольных. Чем могут закончится протесты? Что думают политики Латвии о ситуации, которая сложилась в Беларуси?

Как сообщила Госканцелярия президента Латвии Эгилса Левитса, глава государства считает, «что необходимо расследовать как предвыборную борьбу, так и ход выборов, а также установление результатов выборов и события после них».

«Латвия как страна сосед Беларуси полностью поддерживает глубокое желание белорусского народа жить в своем независимом, свободном, демократическом и правовом государстве. Латвия считает, что более тесное сотрудничество Евросоюза и Беларуси – в интересах нас всех. Беларусь – страна восточного партнерства ЕС. Это партнерство направлено на стабильность, экономический рост и обоюдное доверие в регионе».

Президент Латвии призвал власти Беларуси освободить арестованных во время выборов людей и поддержать все права, свободы граждан, в том числе СМИ, собрания и объединения.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич высказался конкретно по ситуации в Беларуси в социальных сетях: «Белорусским властям нужно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов. Уважение к базовым политическим свободам является ключом к укреплению суверенитета Беларуси и дальнейших отношений с ЕС».

Специально для «Аргументы Недели» комментарии латвийского политолога Филиппа Раевского:

«Акции, протесты – печальное событие. Я думаю, что должен быть найден компромисс. Без этого невозможно никакое продолжение. Г-н Лукашенко должен прислушаться к протестующим, а недовольным оценить свои возможности. Невозможно постоянно жить в протестах. Если не будет компромисса, то ситуация станет очень серьезной. А вот случится ли этот компромисс – покажет время…»