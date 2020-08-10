Около 300 хабаровских кафе и ресторанов вернулись к работе в штатном режиме

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10 августа 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Третий этап отмены карантинных ограничений в Хабаровском крае принес возвращение к привычной работе заведений общепита. Однако не все предприниматели оказались готовыми возобновить работу в прежнем формате.

Порядка трех сотен заявлений от заведений общепита на возобновление работы были одобрены в управлении торговли.

- Основная масса уже обследована. Из них только 3 %, то есть 10 заведений, не получили допуск к работе. Им предстоит устранить небольшие недочеты в ближайшее время, после чего пройти повторную проверку. Прием заявлений от готовых возобновить деятельность, продолжается. Дата окончания приема не установлена. На сегодняшний момент «в очереди» 12 точек общепита, которые обследуем в течение пяти рабочих дней, - заявила глава городского отдела общественного питания и бытового обслуживания Дарья Кузнецова.

Согласно требованиям, в заведениях общепита должны быть установлены обеззараживающие лампы, заведены журналы учета обработки помещений и термометрии сотрудников, а также соблюдаться рассадка с учетом полутораметровой дистанции.

В мэрии указали, что часть предпринимателей могли закрыть свой бизнес из-за трудностей, вызванных кризисом.