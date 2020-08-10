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10 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Коронавирус 10 августа: небезопасные вакцины и новый летальный вирус в Китае

• В трех провинциях Китая распространяется «новый летальный вирус». Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин прокомментировал информацию о том, насколько он может быть опаснее коронавируса: «Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем, и тем», – пояснил он. Ссылаясь на данные своих коллег, Митрохин отметил, что новый вирус SFTS не представляет опасности для России. Он считает, что это будет «чем-то местным и не распространится, как коронавирус». Однако он объяснил, что пока мало данных о самом вирусе и его путях раздражения. По его словам, через неделю будет известно больше информации.

• Билл Гейтс попросил с осторожностью относится к вакцине от COVID-19, пока она не пройдет должную проверку. «Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», — сказал бизнесмен. Он уверен, что, например, Китай или Россия могут выпустить на рынок небезопасную или неэффективную вакцину. Гейтс считает, что независимо от результатов испытаний, которые уже есть, необходимо еще три-четыре месяца на то, чтобы выявить побочные эффекты. В частности, проверка нужна и на сочетаемость препарата с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.

• Осенью течение COVID-19 у пациентов может быть более тяжелым, чем весной. Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян предупредил, что к этому следует быть психологически готовыми. Тотолян отметил, что пока нельзя сказать, как перенесут болезнь люди, соблюдавшие жесткий режим самоизоляции, однако не исключено, что они заболеют тяжелее, чем те, кто перенес COVID-19 раньше. Академик также уточнил, что неизвестно, какой эффект даст осеннее сочетание коронавируса c гриппом, парагриппом и другими вирусами.

• Вторая волна коронавируса в России начнется с октября, при этом заболевшие позднее перенесут COVID-19 тяжелее, чем те, кто заразился летом, считает доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов. Эксперт заявил, что пока в основном люди «болеют легко», потому что из-за воздействия солнечного ультрафиолета «вирусу летом не очень комфортно» и он менее агрессивен.

• Коронавирус обнаружен у 18 сотрудников, в том числе у двух заместителей министра экологии. Трое сотрудников министерства находятся в больнице под наблюдением врачей, один из них — в реанимации. У пятерых присутствуют первичные признаки коронавируса, еще у троих заболевание протекает в легкой форме. У большинства заразившихся нет симптомов.

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