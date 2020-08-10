Депутат МГД Степан Орлов: Партнерами «Мосволонтера» стали более тысячи организаций

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10 августа 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более тысячи организаций стали партнерами «Мосволонтера», только за 2020 год их число превысило 200. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

«Рост волонтерского движения - явный тренд в жизни столицы последних нескольких лет. Более того, этот тренд однозначно пришел «всерьез и надолго», о чем свидетельствует его постоянное укрепление. Одна из последних ярких новостей прозвучала буквально на днях: в число партнеров городского ресурсного центра «Мосволонтер» вошли в общей сложности свыше тысячи организаций, причем лишь за 2020 год (и это в условиях развития пандемии!) их количество превысило 200. Это и благотворительные фонды и различные некоммерческие организации, и общественники, и конечно, предприятия малого и среднего бизнеса», - сказал Степан Орлов.

Депутат напомнил, что цель центра «Мосволонтер» - поддержка социально значимых инициатив и координация самого процесса столичного волонтерства, которых охватывает активных горожан, органы власти всех уровней, общественные организации и предпринимательское сообщество.

«Мы видим, что в течение минувшего десятилетия из слабо организованного неформального сообщества добровольных помощников волонтерство в нашем мегаполисе выросло в весьма мощную, масштабную и при этом всегда открытую для новых участников - площадку. Граждане, решившие влиться в ряды волонтеров с одной стороны, и организации, которым нужны эффективные ресурсы для общественной работы, с другой - это и есть потенциал для дальнейшего роста «Мосволонтера». Подключение к проекту происходит по очень простому и прозрачному алгоритму, год от года волонтерское сообщество ширится и крепнет», - отметил парламентарий.

По словам Степана Орлова, многомиллионная столица - бескрайнее поле возможностей для волонтерской работы.

«Ее потенциал - сотни тысяч готовых потрудиться ради общественного блага добровольцев. Вместе с тем именно здесь сосредоточены те самые общественные организации (в том числе всероссийского масштаба), чья специализация - как раз оказание помощи волонтерского типа. Москва еще и место «прописки» штаб-квартир ключевых органов власти и крупных корпораций, способных финансово и ресурсно поддержать движение волонтеров. В городе созданы фактически идеальные условия для его возрастания!», - добавил Степан Орлов.

Депутат напомнил, что зарождение российского организованного волонтерства началось в 2010 году во время массовых пожаров и укрепилось в 2012 году - во время наводнения в Крымске.

«Нынешний год, проходящий в условиях развития пандемии COVID-19, тоже не из легких. Но именно в тяжкие времена общенародных испытаний и крепнут такие созидательные тенденции! Так, на городском уровне участниками акции #МыВместе, которая организована при участии центра «Мосволонтер» в конце марта 2020, стали свыше 21 тыс. москвичей. Кто-то из добровольцев день и ночь трудился курьером, помогавшим продержаться тем, кто в силу известных причин не имел возможности покинуть дом, а кто-то работал в приютах для животных, в других общественных организациях, которых в столице множество», - сказал Степан Орлов.

Депутат подчеркнул, что волонтеры Москвы на постоянной основе содействуют множеству важных для столицы организаций.

«Готовность всегда оказать помощь тем, кто в ней нуждается - визитная карточка москвичей, жителей нашего прекрасного, гостеприимного, доброго города!», - подчеркнул Степан Орлов.