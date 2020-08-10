Психолог объяснила, по каким косвенным признакам можно понять, что партнер изменяет

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10 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

Психолог пояснила, что у человека, который изменяет партнёру, может резко меняться отношение к нему. Всё дело в том, что люди идеализируют любовников и из-за этого на контрасте начинают видеть недостатки в поведении постоянного партнёра.

Конечно, измена одного из партнеров рушит доверие и отношения внутри пары. Наиболее очевидные признаки измены — царапины на спине партнёра, засосы на его теле, запах чужих духов или одеколона от одежды. Порой можно найти улики в автомобиле — иногда любовники оставляют там свои вещи, в особенности женщины, передает психолог.