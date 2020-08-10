Психолог объяснила, по каким косвенным признакам можно понять, что партнер изменяет
10 августа 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Психолог пояснила, что у человека, который изменяет партнёру, может резко меняться отношение к нему. Всё дело в том, что люди идеализируют любовников и из-за этого на контрасте начинают видеть недостатки в поведении постоянного партнёра.
Конечно, измена одного из партнеров рушит доверие и отношения внутри пары. Наиболее очевидные признаки измены — царапины на спине партнёра, засосы на его теле, запах чужих духов или одеколона от одежды. Порой можно найти улики в автомобиле — иногда любовники оставляют там свои вещи, в особенности женщины, передает психолог.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.