На востоке столицы в районе Ивановское ребенок попал под автомобиль

Аргументы Недели → Общество 13+

10 августа 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото:pixabey

На востоке столицы в районе Ивановское автомобиль сбил ребенка. Дорожный инцидент произошел на Саянской улице, в районе дома 5А. Ребенок был доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют подробности данного происшествия. Ранее три человека пострадали в столкновении трёх легковых машин с грузовиком, авария произошла на 138-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия», сообщает пресс-служба областного главка МЧС.