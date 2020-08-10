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На востоке столицы в районе Ивановское ребенок попал под автомобиль

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

На востоке столицы в районе Ивановское ребенок попал под автомобиль
фото:pixabey

На востоке столицы в районе Ивановское автомобиль сбил ребенка. Дорожный инцидент произошел на Саянской улице, в районе дома 5А. Ребенок был доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют подробности данного происшествия. Ранее три человека пострадали в столкновении трёх легковых машин с грузовиком, авария произошла на 138-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия», сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

ЕСт

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