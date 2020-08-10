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Московские спасатели вытащили котенка, который провалился в щель между стеной дома и асфальтовым покрытием

, 08:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Московские спасатели вытащили котенка, который провалился в щель между стеной дома и асфальтовым покрытием
фото:pixabey

Московские спасатели вытащили котенка, который провалился в щель между стеной дома и асфальтовым покрытием на юго-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

На месте инцидента спасатели выяснили, что в указанном здании проводятся ремонтные работы. Местные жители не смогли помочь животному самостоятельно.По причине того, что рабочие отбили облицовку фундамента, в некоторых местах рядом с домом в земле открылись узкие полости. При этом их глубина составляет около метра. 

ЕСт

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