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Спортивный психолог объяснил, как приучить себя к занятиям спортом

, 08:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Спортивный психолог объяснил, как приучить себя к занятиям спортом
фото:pixabey

Спортивный психолог Ольга Тиунова рассказала, как приучить себя к систематическим занятиям спортом. Специалист отметила, что ведение таблицы мотивирует на регулярные занятия.В нее следует заносить дату, объем физической нагрузки и ее описание. Подобный метод дисциплинирует.

Эксперт подчеркнула, что появление в этой таблице пробелов и любой пустоты является немым укором для того, кто решил целенаправленно заниматься спортом. "Можно также поставить перед собой цель заниматься спортом регулярно на протяжение недели. По истечении этого срока можно будет прекратить занятия, если возникнет такое желание. Однако обычно недели достаточно, чтобы втянуться", -заявила спортивный психолог.

ЕСт

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