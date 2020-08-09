Варвары осквернили памятник Пушкину в Риге

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9 августа 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сложно поверить, что в демократическом государстве может случится акт вандализма! Да еще в центре города! Как оказалось, может…

Разве мог Александр Сергеевич и подумать, что спустя столетия он станет объектом издевательств?

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа…»

В самом центре Риги в очередной раз подвергся вандализму памятник поэту: объектом надругательств стала трость Александра Сергеевича… Ее попытались отпилить.

Обратимся к фактам: в феврале 2019 года у памятника также отпилили часть трости. Такой же акт вандализма был и в 2018 году.

А в 2017 году на шею Александра Пушкина надели петлю. На памятник в центре Риги.

Был еще вопиющий случай: студенты Академии художеств устроили флешмоб, завернув в день смерти поэта его фигуру в саван… половина манекена, распиленного пополам, вверх ногами.

Недоумкам и в голову не пришло, что они делают!!!

Прошу обратить внимание!!!!

Прадед по матери Александра Сергеевича (Абрам Петрович Ганнибал) был африканцем! Что же получается? Когда весь мир сочувствует темнокожим американцам, то некоторые «националистические патриоты» Латвии продолжают «проповедовать» расизм? Да еще и в памяти над мертвыми! Может стоит развить эту тему? Видимо, в Латвии «двойные стандарты».

Видимо, не дает покой латышским националистам ВСЕМИРНАЯ слава ВЕЛИКОМУ Русскому поэту… Самим чем похвастаться? Поэтессой Аспазией, которую и знают только в Латвии… Да и то не все!