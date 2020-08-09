Тормозит развитие атеросклероза. Кардиолог назвал допустимую для сердца дозу алкоголя

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9 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Кардиологи — одни из немногих врачей, которые рекомендуют приём малых доз алкоголя. Но каждый раз предупреждают, что речь идет о небольших количествах, а чрезмерное увлечение спиртным как раз наоборот приводит к огромной нагрузке на сердце и сосуды.

Небольшие дозы алкоголя тормозят развитие атеросклероза. Так сколько же это - небольшая доза? Заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов назвал допустимую для сердца дозу алкоголя.

"Речь идёт о порядка 32 граммов чистого спирта для женщины и 36 граммов чистого спирта для мужчин. Дальше в зависимости от тех напитков, которых вы принимаете. Если это 40-градусные напитки, это порядка 70 граммов в сутки. Если это вино — 220-240 мл сухого вина"- заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Однако врач отметил, что пиво не относится к полезным напиткам, особенно для мужчин. И не только из-за высокой калорийности напитка, но и из-за содержания в нем женских половых гормонов, которые уменьшают количество тестостерона у представителей сильного пола.