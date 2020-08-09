Как граждане Беларуси голосуют в Риге

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9 августа 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Сегодня, 9 августа, Беларусь выбирает президента. Проголосовать гражданам Беларуси можно и в Риге. Если, конечно, они проживают в Латвии. Отдать свой голос можно на избирательном участке в Посольстве Беларуси в Риге.

Как проходит голосование?

Проголосовать можно не только в Риге, но и в Даугавпилсе. В Лиепае, Вентспилсе организовано выездное голосование.

В Риге около посольства Беларуси с утра собрались граждане соседней страны, которые проживают в Латвии. Все проходит организованно и спокойно. Очередь двигается достаточно быстро… Приблизительно люди стоят в очереди 30 минут. Процесс контролируется полицейскими. В помещение для голосования может входить один человек. Пока никаких нарушений не было зафиксировано.

Интересно, что некоторые граждане Беларуси, которые стоят в очереди слушают на мобильных телефонах песню Виктора Цоя «Перемен»…