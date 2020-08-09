Президент Беларуси посетит санаторий в Юрмале

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9 августа 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

9 августа – основной день голосования на выборах президента Беларуси. В победе Александра Лукашенко не сомневается и МИД Латвии.

МИД Латвии и Беларуси готовят визит Александра Лукашенко в Ригу. Как стало известно, визит президента Беларуси состоится в сентябре.

Сегодня, 9 августа, жители соседней страны выбирают президента. Латвийские политики не сомневаются уже сейчас, что им станет г-н Лукашенко. Подготовка к приезду идет в Латвии полным ходом. Разумеется, официально об этом объявят только после окончания выборов в Беларуси.

Есть полное основание думать, что Александр Лукашенко посетит Юрмалу. В курортном городе расположен санаторий «Belorusija». Кстати, данное оздоровительное заведение принадлежит республике Беларусь, но находится на территории Латвии.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось к независимому источнику в Латвии и попросило прокомментировать приезд Александра Лукашенко в Латвию.

«Я думаю, что г-н Лукашенко одержит победу на выборах. Иначе зачем вся эта подготовка? Конечно, визит президента Беларуси в Латвию – важное событие. Латвия заинтересована в деловых отношениях с соседним государством. Все будет проходит на высочайшем уровне: планируется встреча г-на Лукашенко с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Конечно, и с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем и министром транспорта Талисом Линкайтсом. Если говорить об отношениях Латвии и Беларуси, то они позитивные. Был же визит премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в Беларусь, который прошел очень неплохо. Все помнят, как наш премьер даже пытался общаться с г-ном Лукашенко на русском языке. В чем интерес Латвии? Мы получаем грузы из Беларуси, а после его визита в Латвию они могут увеличится. В чем интерес Лукашенко? Видимо, в том, что его победу на выборах поддерживает ЕС… Такой ход. Чистая политика и ничего личного».