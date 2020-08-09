«Шаманы» вне закона: как наркотики попадают в Россию

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9 августа 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Жителя Чувашии Александра Григорьева обвинили в организации поставки наркотиков из Перу в Россию по почте. Химкинский городской суд Московской области приговорил его к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Григорьев пытался замаскировать 1,5 кг запрещенных веществ под мыло, но сотрудникам таможни груз удалось распознать. Известно, что ранее преступник долгое время прожил в Южной Америке, после чего решил наладить канал поставки из Перу с помощью сообщника из Москвы.

Приволжское таможенное управление сообщило, что Григорьев заказал в Чувашии посылку на паспорт умершего в России гражданина Грузии. Преступник указал адрес нежилого дома в одной из чувашских деревень, а получить посылку уговорил своего земляка. Осенью 2019 года при получении груза тот был задержан силовиками. В посылке оказались наркотические средства диметилтриптамин (ДМТ; содержится в листьях растения чакруна) и гармин (галлюциноген и стимулятор центральной нервной системы, извлекаемый из растений семейства зигофилловых и мальпигиевых). После задержания Григорьев заявил, что является шаманом и во время своих церемоний собирался проводить перуанские обряды, используя напиток аяуаска, который в Южной Америке индейцы готовят из листьев чакруны.

Известно, что еще один «шаман» - гражданин Перу, Испании и России Даниэль Диас-Струков - в феврале 2020 года был приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей после попытки в марте 2017 года получить на почте заказанный им в Перу груз диметилтриптамина. В 2017 году были привлечены к уголовной ответственности сразу несколько жителей нашей страны, доставивших в Россию галлюциногенный отвар «для общения с духами».

Известны случаи, когда курьеры под видом туристов провозили в Россию кокаин, растворенный в алкогольном напитке.

«С марта 2016 года по август 2018 года злоумышленник совместно с сообщниками осуществлял контрабандные поставки наркотического средства кокаин из Доминиканской Республики через страны Евросоюза, Украину и Республику Беларусь на территорию Российской Федерации с целью последующего сбыта», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что после получения груза кокаин выпаривали из спиртного и продавали его в московском регионе.

Российские правоохранительные органы также регулярно сталкиваются с продукцией из Страны тюльпанов.

«Посылки из Голландии у таможенников по всему миру уже имеют соответствующую репутацию, их досматривают с особым пристрастием. Наркодилеры в курсе и поэтому направляют свои грузы из других стран ЕС, пользуясь тем, что границы открыты, - Польши, Франции, Португалии, Словакии, Бельгии и других», - рассказал оперативник наркоконтроля.

По его словам, наркотический бизнес в Нидерландах частично легален, что создает проблему для разных стран мира.

За шесть месяцев этого года Федеральная таможенная служба изъяла из незаконного оборота 203 кг наркотиков и психотропных препаратов. По материалам службы возбуждено 108 уголовных дел о контрабанде запрещенных препаратов.