Правительство выделит субсидии на погашение части ипотеки многодетным семьям россиян

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9 августа 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт правительства РФ

жилье, фото: pixabay.com

Правительство одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям. Такое решение кабмина позволит поддержать не менее 26 тысяч российских семей.

О решении правительства "О выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)" сообщается на сайте кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин 6 августа на заседании правительства сообщил, что на эти цели будет выделено 11,8 млрд рублей. Премьер отметил, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, "и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки".