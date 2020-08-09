Симоньян поделилась, на сколько похудела после рождения третьего ребенка
9 августа 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT Маргарита Симоньян - многодетная мама. С режиссером Тиграном Кеосаяном известная журналистка воспитывает сына и двух дочерей. Как все успевает эта женщина - работа, семья, дети.
Симоньян периодически рассказывает о детях, как они с Кеосаяном их развивают, в Instagram. Делится она и рецептами интересых блюд, которые готовит сама и мамы ее и супруга.
Недавно в своем микроблоге в Twitter Маргарита Симоньян поделилась, что после рождения третьего ребенка, дочки, похудела на 19 килограммов. Маргарита в качестве доказательства опубликовала фото. На весах цифра - 53,9 кг. Многодетная мама похвалилась, что стала весить меньше, чем весила до беременности и раскрыла секрет похудения: "Спасибо изоляции, закрытым ресторанам, отсутствию спорта и соблазнов". "Минус 19 послеродовых килограммов. И дородовых тоже", - добавила Симоньян.
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