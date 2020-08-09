В Хабаровском крае 12 августа возобновят работу музеи и аттракционы

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9 августа 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

На заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией врио главы региона обсудил с главным санитарным врачом региона Татьяной Зайцевой и главами профильных ведомств сроки частичного снятия карантинных ограничений.

Согласно решению оперштаба, с 12 августа в Хабаровском крае начнут работать музеи и детские аттракционы на открытом воздухе.

Но это не все послабления, запланированные на текущий период. В районах, где наблюдается низкая заболеваемость, откроются и бассейны, а также спортивные сооружения. Местным властям и управлению Роспотребнадзора поручено обеспечить контроль за выполнением посетителями санитарных правил.

— С 12 августа открываем детские аттракционы на открытом воздухе, об этом постоянно просят родители. Есть возможность регулярно дезинфицировать аттракционы, кроме того, контролировать их работу. Также планируем открыть все музеи, где готовы соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В северных районах, где очень низкие показатели заболеваемости, будем переходить к постепенному открытию почти всех организаций, - сказал Дегтярев в ходе совещания.

Отметим, что с сегодняшнего дня в крае разрешается работа ресторанов и кафе при условии соблюдения противоэпидемических требований.

За последние сутки в регионе выявлено 120 случаев COVID-19. Скончались два пациента. Всего в регионе от инфекции умерли 69 человек.